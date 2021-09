47-jarige werkster steelt geld van werkgever om te gokken

De politie van het bureau Geyersvlijt heeft afgelopen donderdag de 47-jarige werkster Tjitrawatie T. voor diefstal aangehouden. De vrouw heeft een groot bedrag in US dollars en euro gestolen van haar werkgever en het geld besteed aan gokken. Dat meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

Een benadeelde deed op 16 september aangifte tegen zijn personeel, van diefstal van een groot geldbedrag in bovengenoemde valuta. Na uitgewerkte informatie werden de twee personeelsleden op 16 september door de politie aangehouden en ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau.

De werkster Tjitrawatie bekende het strafbare feit te hebben gepleegd. Zij verklaarde de geldbedragen op verschillende momenten uit de woning te hebben weggenomen. Het geld heeft ze besteed aan gokken en een deel dat ze gewonnen had, gaf ze in bewaring aan haar zoon aldus de politie.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Tjitrawatie door de politie ingesloten, terwijl het ander personeelslid na verhoor is heengezonden. De zoon meldde zich op vrijdag 17 september aan bij de politie en overhandigde dat deel van het geld dat hij bij zich had aan de politie.