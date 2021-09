Suriname en Guyana bespreken gezamenlijke exploitatie gasreserves

Op dinsdag 14 september 2021 heeft er een werkoverleg plaatsgevonden op het Ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) tussen Vice President Bharrat Jagdeo van Guyana en Minister Albert Ramdin.

Jagdeo vertoefde in Suriname met een delegatie van ministers en experts op het gebied van natuurlijke hulpbronnen, in het bijzonder olie en gas, naar aanleiding van afspraken gemaakt tijdens de ontmoeting van President Chandrikapersad Santokhi en zijn ambtsgenoot Irfaan Ali in augustus dit jaar.

Het werkoverleg op het Ministerie van BIBIS had als doel praktische ervaringen te delen, informatie uit te wisselen omtrent mogelijke samenwerkingsprojecten alsook te discussiëren over de strategische richting van de ontwikkeling van West Suriname en Berbice in Oost Guyana.

De Surinaamse delegatie bestond uit de Ministers van Natuurlijke Hulpbronnen, van Ruimtelijke Ordening en Milieu, van BIBIS en verder ondersteund door experts van het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS), de Anton de Kom Universiteit van Suriname en Staatsolie NV.

Dit team van deskundigen boog zich over mogelijkheden om gezamenlijke projecten te ontwikkelen met betrekking tot mangrove aanplanten, carbon belasting en op het gebied van bosbeheer en -management. Deze zullen ter voorbereiding dienen van de United Nations Climate Conference (COP26) welke begin november 2021 zal worden gehouden.

Verder is gesproken over strategische samenwerking om duurzame economische ontwikkeling in West Suriname en Oost Guyana mogelijk te maken op basis van gezamenlijke exploitatie van gasreserves. Hiertoe zal begin volgend jaar een trilaterale summit worden gehouden in Suriname met Guyana en Brazilië. Op basis van de discussies zal mogelijk in het eerste kwartaal van 2022 een Memorandum of Understanding (MoU) voor dat doel worden overeengekomen.

Er zijn daarnaast afspraken gemaakt met betrekking tot de toespraken van de Presidenten tijdens de staatshoofdenmeeting van de Community of Latin American and Caribbean States (CELAC) in Mexico-City, de United Nations General Assembly in New York en de klimaatconferentie in Glasgow, Schotland.