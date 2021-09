Hond doodgeschoten aan de Spinaziestraat

In Suriname is deze hond vandaag doodgeschoten aan de Spinaziestraat. De reden daartoe is niet bekend. De eigenaar trof het dier met een schotwond aan.

Hij vertelt dat hij zijn hond vanmorgen heeft losgelaten om zijn behoefte te doen. Na een poosje hoorde hij een schot afgaan. Hij nam toen een kijkje en zag dat zijn hond was geraakt. Hij weet echter niet wie op de hond heeft geschoten en wat de reden daartoe is.

Hij vermoedt dat het gaat om een buurtbewoner. De man had de hond al twee jaar. Hij vindt het triest dat iemand de hond heeft doodgeschoten. De schutter is nog niet achterhaald.