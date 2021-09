Cocaïne bolletje knapt in lichaam 43-jarige die daarna komt te overlijden

Een 43-jarige bolletjesslikker is afgelopen zaterdag op de afdeling Spoed Eisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis overleden. De man had 21 cocaïne bolletjes in zijn maag, waarvan 1 helemaal opgelost was meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

De man genaamd Clifton Proeger werd op donderdag 9 september in het s’ Lands Hospitaal opgenomen, omdat hij zich onwel voelde. Besloten werd om operatief in te grijpen. Vanwege de bijzondere omstandigheden van Proeger achtte het operatie team het nodig om de operatie in aanwezigheid van de politie uit te voeren. Voor de komst van de politie zag Proeger echter kans uit het ziekenhuis weg te gaan.

Zaterdag deed Clifton in kritieke toestand de SEH aan en kwam ongeveer 19 minuten daarna te overlijden. Het ontzielde lichaam van Proeger werd in opdracht van het Openbaar Ministerie door de politie in beslag genomen en overgebracht naar het Regionaal Ziekenhuis Wanica omdat het vermoeden bestond dat het mogelijk om een Covid-19 geval ging. Na een swapp test bleek dat niet het geval te zijn.

Er is vervolgens obductie gepleegd op het ontzielde lichaam en daarbij is komen vast te staan dat Clifton Proeger ten gevolge van cocaïne intoxicatie is overleden. De man had 21 cocaïne bolletjes in zijn maag, waarvan 1 helemaal opgelost was. De andere 20 bolletjes zijn uit het lichaam verwijderd en overgedragen aan de rechercheurs van de afdeling Narcoticabrigade meldt de politie.