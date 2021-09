Gebied rond inheems dorp Cassipora heeft bijna 100 procent gevaccineerden

In Suriname is op dit moment slechts een kwart van de bevolking gevaccineerd tegen COVID-19. Maar in het gebied rond het dorp Cassipora is sprake van een opmerkelijk succes. Daar zat men begin deze maand op zo’n 85 procent gevaccineerden, vertelt dorpshoofd Muriel Ibisilio-Fernandes aan de Volkskrant.

De bewoners, circa 250, waren eerst sceptisch zegt ze tegen de krant. “Pas toen we zelf besmettingen kregen, gingen we begrijpen dat het om meer ging dan een griepje en dat we covid niet zelf konden bestrijden met de medicinale planten en andere eigen geneesmiddelen die we hier kennen”, aldus het dorpshoofd.

Na de eerste besmettingen koos het dorp voor een vrijwillige lockdown en werd er een wegversperring geplaatst. Maar die kon niet eeuwig duren. Prikken bleek het enige werkbare alternatief. Vandaar dat zij met andere bestuurders van het dorp is gaan praten om te kijken hoe we zoveel mogelijk mensen bereid konden krijgen zich te laten vaccineren.

“Uiteindelijk hebben maar vijf mensen de vaccinatie geweigerd”, zegt Ibisilio . De situatie in het dorp een opmerkelijk succes in Suriname te noemen: inmiddels is bijna 100 procent van de volwassen bevolking van Cassipora gevaccineerd.

