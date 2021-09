Seniore burgers Ashiana zonder voeding; 1 voor 12 speelt in

De 250 seniore burgers die in Huize Ashiana wonen, wisten voor vandaag niet als zij wat te eten zouden krijgen. De leiding van het tehuis is niet in staat om zelfs boter voor de inwoners te kopen noch broodbeleg, aldus de directeur in een noodkreet op social media.

Louis Vismale, voorzitter van Stichting 1 voor 12 zag de noodkreet van Brenda van Daal, directeur van Huize Ashiana, waar zij dringend om hulp vroeg. Vismale die zich in Nickerie bevond, is vanmorgen direct vertrokken richting Paramaribo om de inwoners van het tehuis te hulp te schieten. Na telefonisch contact is er aan Stichting 1 voor 12 het verzoek gedaan om het tehuis te voorzien van onder andere broodbeleg, kip en bruine bonen.

Vanmorgen heeft de 1 voor 12-voorzitter, de goederen ter waarde van SRD 10.000 overhandigd aan van Daal. Hij geeft aan dat de stichting er is om mensen in nood te helpen. “Het zijn mijn moeders, het zijn mijn vaders, dus ik ga ze niet in de steek laten”. Vismale is heel erg blij dat ook de samenleving heeft gereageerd op de noodkreet van het tehuis. In een video-oproep heeft directeur van Daal een dringende oproep gedaan aan de samenleving om hulp.

“In deze vragen wij uw dringende hulp aan donateurs, het bedrijfsleven en individuele burgers om wat u kunt missen te doneren. De bewoners van Huize Ashiana hebben uw hulp dringend nodig.” Het Huize Ashiana kan haar bewoners niet voorzien van voeding, omdat de subsidie vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting nog niet is gestort.

Van Daal is ingenomen met de donaties. Zij is Stichting 1 voor 12 bijzonder dankbaar. De directeur van Huize Ashiana geeft aan dat er vanuit het Ministerie van Sozavo reeds contact is gemaakt. De subsidie kan elk moment gestort worden. Zij legt uit dat door de verhoogde prijzen van goederen, de subsidie niet meer toereikend is. Het tehuis kan door de verschillende donaties uit de samenleving een week overleven.

Stichting 1 voor 12 heeft in juli 2021 het tehuis ook ontdaan van ongedierte.