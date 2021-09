Geen verschil lbo en mulo in vernieuwingstraject; alle leerlingen worden geplaatst

In het vernieuwingstraject zal er geen verschil zijn tussen het lager beroepsonderwijs (lbo) en meer uitgebreid lager onderwijs (mulo). Deze twee onderwijsniveaus worden één en vallen onder het voortgezet onderwijs. Dat heeft het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) vandaag laten weten.

Het is de MinOWC leiding opgevallen, dat bij de inschrijvingen voor het negende leerjaar er een enorme toeloop was naar de Surinaamse muloscholen. Dit is nergens voor nodig, omdat in het vernieuwingstraject alle leerlingen samen zullen zitten. In het tiende leerjaar kunnen kinderen beslissen welke richting zij opgaan. Zij kunnen een keuze maken tussen de beroepen of academische hoofdweg.

Onlangs zijn de inschrijvingen voor het negende leerjaar door de departementsleiding stopgezet vanwege de enorme stijging van het aantal besmettingen. Besloten is dat de inschrijvingen worden hervat. Er zal een andere werkwijze worden toegepast.

Ouders/verzorgers die hun kinderen nog niet hebben ingeschreven voor het negende leerjaar kunnen dit doen op donderdag 16 en vrijdag 17 september 2021. De inschrijvingen zullen echter om de enorme drukte te voorkomen in twee delen wordt opgesplitst. Op donderdag 16 september is het de beurt aan kinderen met de letters A tot en met M, terwijl op vrijdag 17 september de letters N tot en met Z zich zullen mogen aanmelden. Ouders/verzorgers met kinderen die nog niet geregistreerd zijn moeten dit doen op de dichtstbijzijnde voj-school in hun buurt. De registratie op deze twee dagen is mogelijk tussen 08.00 uur en 12.00 uur. In de eerste week van oktober kunnen de plaatsingsbriefjes op een nader te bepalen locatie worden opgehaald.

MinOWC-minister Marie Levens benadrukt opnieuw dat ouders zich geen zorgen hoeven te maken dat de kinderen niet worden geplaatst. “Alle kinderen worden ingeschreven,” zegt de minister. Echter zegt de bewindsvrouw dat er een herverdeling van de leerlingen zal plaatsvinden. “Geen enkel kind mag gediscrimineerd worden op basis van zijn of haar achtergrond,” zegt de bewindsvrouw.

In het nieuwe schooljaar, dat in oktober aanvangt, zal het systeem van het werken met kleine klassen worden gehandhaafd. Deze werkwijze moet gehanteerd worden om COVID-besmettingen op scholen tot een minimum te beperken. Het gevolg van deze werkwijze is dat leerlingen niet elke dag naar school kunnen.