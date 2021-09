First lady Suriname bezoekt Shri Vishnu basisschool Den Haag

First lady Mellisa Santokhi-Seenacherry is dinsdag op bezoek geweest bij de Shri Vishnu basisschool in Den Haag. “De ontvangst was warm en het deed mij goed om alle kindertjes te zien zwaaien met een Surinaamse vlag”, zegt de first lady. Deze school is onderdeel van de Stichting Hindoe Onderwijs Nederland (SHON).

Volgens Santokhi-Seenacherry is de stichting voornemens een scholenband aan te gaan met vijf basisscholen in Suriname. Het doel is dat de leerlingen meer leren over het leven van leerlingen in Suriname en vice versa. Ook zullen zij een schooltassenproject uitvoeren, waarbij zij 500 gevulde schooltassen doneren aan Suriname.

“Via mijn instituut worden 200 van de 500 schooltassen gedistribueerd, de overige 300 zullen worden verdeeld door parlementsleden in de districten Saramacca, Nickerie en Coronie. Middels deze samenwerking wil de diaspora Suriname een warm hart toedragen. Dit zijn niet alleen Nederlanders van Surinaamse komaf, maar zij doen graag iets terug voor hun geboorteland”.

De first lady kreeg een rondleiding op de school. Ook mocht zij een interactieve gastles verzorgen aan de groepen 8. Daarbij vertelde zij de kinderen over de ontwikkelingen in Suriname en probeerde zij hen te inspireren om positief te blijven onder alle omstandigheden.