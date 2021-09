Grote corona-uitbraak in Penitentiaire Inrichting Santo Boma

Meer dan 40 gedetineerden van de Centrale Penitentiaire Inrichting Santo Boma onder wie volwassenen en jeugdige delinquenten zijn positief getest op COVID-19. Daarnaast zijn naar verkregen informatie ook 4 penitentiaire ambtenaren besmet geraakt. Hoe zij precies besmet zijn geraakt, is nog onduidelijk.

Gedetineerden zeggen dat zij zich geen raad meer weten want zij krijgen vanwege de besmetting geen bezoek meer. Zij vermoeden dat de besmetting heeft plaatsgevonden door een gevangene die buiten de inrichting is geweest om te werken.

Sinds de intrede van COVID-19 in Suriname gaat slechts een klein deel van gedetineerden buiten de gevangenis om werkzaamheden te verrichten.

De gedetineerden vragen justitie om hulp want er is niet regelmatig water in de inrichting. Zij hebben juist water nodig in deze periode van COVID-19.