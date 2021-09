Man vanaf Bosjebrug in rivier gesprongen

Een man is vandaag in de Surinamerivier gesprongen, vanaf de Wijdenboschbrug. De reden waarom hij overgegaan is tot deze daad is nog onbekend, evenals zijn identiteit.

Vernomen wordt dat iemand heeft gezien dat de man van de brug is gesprongen. Hij dreef na de sprong nog op het water, waarna hij in de diepte is verdwenen.

Bij de politie werd melding gemaakt van het feit dat een man van de brug is gesprongen. Zij begon meteen met een onderzoek.