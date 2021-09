VIDEO: Automobilist raakt van de weg en eindigt in water

Op de Oost-Westverbinding in Suriname, op weg naar Peperpot, is de bestuurder van een Toyota Ist vanmiddag van de weg geraakt. Hij kwam met zijn voertuig in het water langs de weg terecht.

Het voertuig zat vast in het modderige water zoals te zien is in onderstaand filmpje. Omstanders grepen meteen in en sprongen in het water om de bestuurder hulp te bieden.

Deze zat bekneld en kon niet op eigen kracht eruit komen. Na een aantal pogingen lukte het de zwaargewonde man uit het voertuig te krijgen. De politie is inmiddels ter plaatse en een ambulance is ingeschakeld.

Het slachtoffer is afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp. De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.

Filmpje van de situatie: