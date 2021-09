21-jarige schutter die Lorenzo Dhal (22) doodschoot aangehouden

De Surinaamse politie heeft maandag de 21-jarige Chequildo S. met een vuistvuurwapen aangehouden. Hij wordt gezien als de schutter die de 22-jarige Lorenzo Dhal in zijn buik schoot, meldt het Korps Politie Suriname vandaag. Het slachtoffer kwam kort daarna, op de Spoed Eisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo te overlijden.

Alvorens het schietincident zich voordeed, vond er een woordenwisseling plaats tussen de moeder van een vriend van Lorenzo en vier manspersonen bij een hotel aan de Calcuttastraat. Daarbij waarschuwde Lorenzo het viertal de vrouw niet te molesteren, aangezien zij veel ouder is en zich niet wilt inlaten met kleine jongens.

Om erger te voorkomen brachten Lorenzo en zijn vriend de vrouw in een personenauto weg en stopten bij een Carwash aan de Herman Steinbergstraat. De vier jongemannen begaven zich kort daarna in een Toyota Noah busje ter plaatse om Lorenzo om rekenschap te vragen.

Het viertal stapte uit, van wie één hunner gewapend was met een scherp voorwerp en een andere met een vuistvuurwapen. Er ontstond toen een schermutseling tussen hen en Lorenzo. Op een bepaald moment schoot de verdachte met het vuistvuurwapen op Lorenzo. Het slachtoffer werd geraakt in zijn buik en door omstanders afgevoerd naar de SEH.

Na de daad verlieten de mannen met een hoge snelheid de plek. Na verkregen en uitgewerkte informatie werden de vier manspersonen met assistentie van het RBTP bij de controlepost te Stolkertsijver aangehouden en overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten.

Het gaat in deze om de 21-jarige schutter Chequildo S., op wie het vuistvuurwapen is gevonden. Deze verdachte heeft bekend de schoten te hebben gelost. Verder zijn Sivarino J. en Roiek K., beiden 21 jaar en Joël A. (31) die gewapend was met het scherp voorwerp in de kraag gevat. Het scherp voorwerp is echter nog niet achterhaald.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn alle vier verdachten in verzekering gesteld, terwijl het ontzielde lichaam van Lorenzo ter obductie door de politie in beslag is genomen.