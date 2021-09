Recordaantal besmettingen: 649 gevallen en 7 coronadoden

In Suriname is dinsdag 14 september een recordaantal nieuwe dagelijkse besmettingen genoteerd en wel 649 gevallen na 1.354 keer testen (48%). Ook zijn er weer 7 personen overleden aan de gevolgen van besmetting met het coronavirus.

Dat blijkt dinsdagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering. Uit de update blijkt verder dat er 85 personen in het ziekenhuis zijn opgenomen en 15 op de intensive care.

In totaal zijn 3.664 positief geteste mensen in isolatie.

Een paar weken geleden zat men in Suriname nog op 100 besmettingen per dag. “Als het zo doorgaat, gaan we binnen enkele weken naar code zwart. Dan heb ik het over 1 tot 2 weken”, zegt intensivist Bernardo Panka tegen de NOS. Het zorgsysteem staat onder druk, omdat er elke dag zo’n 300 tot 600 coronabesmettingen bijkomen.

De cijfers van dinsdag 14 september 2021: