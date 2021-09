Man overleden in auto nadat hij zich niet goed voelde

Een jongeman in Suriname is vandaag in een auto overleden, nadat hij zich niet goed voelde. Volgens de eerste informatie zou hij naar de RGD te Lelydorp zijn gebracht en ging daarna weer naar huis.

Bij aankomst thuis werd hij onwel en verloor het bewustzijn in de auto. De politie werd ingeschakeld, waarna een ambulance ter plaatse kwam. Daar constateerde het ambulancepersoneel dat de man geen teken van leven meer vertoonde.

Het geval deed zich voor aan de Helena Christinaweg. De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.