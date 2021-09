President Santokhi terug in Suriname na succesvol werkbezoek

President Chandrikapersad Santokhi is na een succesvol werkbezoek aan Nederland, op 12 september 2021 gearriveerd in Suriname. De activiteiten die gepland waren voor de ontvangst van de presidentiële delegatie uit Nederland zijn afgelast.

President Santokhi heeft in Nederland een omvangrijk schema afgewerkt en is op de Johan Adolf Pengel luchthaven in Para uit het vliegtuig gestapt met een bagage vol steunbetuigingen, samenwerkingsovereenkomsten met de Nederlandse overheid en afspraken met internationale luchthaven Schiphol, Wageningen University & Research (WUR) en het Amsterdam Universitair Medisch Centra(AUMC) voor concrete samenwerkingen.

Landbouw

President Chandrikapersad Santokhi hoopt op modernisering en verbetering van de landbouw in Suriname. “We hebben een gunstig klimaat. We hebben vruchtbare bodems. We moeten nu de moderne technologie inzetten om er maximaal profijt uit te halen. Laten wij ons huiswerk maken en condities scheppen”, merkte het staatshoofd op na een bezoek aan de Wageningen University & Research (WUR), in Nederland.

Gezondheidszorg

De president heeft benadrukt dat het AUMC en Suriname samen een structureel en kwalitatief hoogstaand niertransplantatie programma in het Sint Vincentius Ziekenhuis Suriname (SVZ) gaan opzetten. Dit programma zal toegankelijk zijn voor iedere Surinaamse nierpatiënt. Het AUMC is het grootste niertransplantatiecentrum in Nederland met 17.000 medewerkers, die ruime ervaring hebben met de behandeling van Surinaamse patiënten.

Suriname is voor een jaar verzekerd van beschermingsmiddelen uit Nederland. Er is een schenkingsovereenkomst getekend door de volksgezondheidsministers van beide landen.

Diaspora

Tijdens het werkbezoek heeft de president geaccentueerd hoe belangrijk de diaspora is om Suriname verder te ontwikkelen. Op 11 september is het Diaspora Instituut Nederland (DIN) geproclameerd. “We gaan dit prachtig rijk land opbouwen met 1 miljoen inwoners; waar ter wereld je ook bent, we hebben je nodig”, dit waren woorden van de president toen hij zich kandidaat stelde voor de verkiezingen in 2020.

Het staatshoofd heeft tijdens zijn werkbezoek bekendgemaakt dat met ingang van 1 oktober 2021 alle personen die geboren zijn in Suriname, maar in een ander land verblijven, met hun kinderen visumvrij mogen reizen naar Suriname. Voor alle andere personen zal er een versoepeld beleid uitgevoerd worden, zonder barrières en bureaucratie.



Samenwerking op basis van win-win

President Santokhi benadrukt dat Suriname al 45 jaar onafhankelijk is. “Wij gaan samenwerken als twee zelf respecterende naties. De afgelopen periode stond de relatie tussen Suriname en Nederland onder enorme druk. Wij hebben de basis gelegd voor een hernieuwde samenwerking”, aldus de Surinaamse regeringsleider.