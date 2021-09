Man steelt pinpas van grootmoeder en neemt duizenden SRD’s op

De politie in Suriname heeft afgelopen vrijdag een 31-jarige man aangehouden, nadat hij als verdachte in beeld werd gebracht voor het wegnemen van de pinpas van zijn eigen grootmoeder.

De grootmoeder had eerder aangifte bij de politie gedaan, nadat zij had ontdekt dat haar pinpas was gestolen en vervolgens een bedrag van 9.000 SRD van haar bankrekening was gelicht.

Onderzoek bracht de verdachte R.H. (31) in beeld die op vrijdag 3 september 2021 door de politie van Nieuw Nickerie is aangehouden. De man is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.