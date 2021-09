Meisje (16) veroorzaakt aanrijding en rijdt door

Een 16-jarig meisje heeft een stilstaande auto aan de Falweg (Saramacca) aangereden waarna zij is doorgereden. Waarom zij achter het stuur had plaatsgenomen, is onbekend.

De tiener zat achter het stuur terwijl de eigenaar van het voertuig ook erbij was. Opmerkelijk is dat de eigenaar niet in het bezit is van een rijbewijs. Bovendien verkeerde hij onder invloed van alcohol.

Nadat het meisje een wagen die op de berm stond geparkeerd had aangereden, nam de eigenaar plaats achter het stuur. Omstanders hadden gezien dat het meisje achter het stuur zat, toen de aanrijding had plaatsgevonden. Zij gaven het kenteken van de wagen van de veroorzaker door aan de politie die meteen op de melding heeft ingespeeld.

De politie wist het voertuig klem te rijden aan de Vijfde Rijweg, waarbij zij constateerde dat de dronken man de wagen bestuurde. Zij heeft de auto in beslag genomen voor herkeuring.