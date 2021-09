Militair verwondt zus met kapmes

Een vrouwelijke militair heeft vandaag in Paramaribo haar zus met een kapmes verwond na een ruzie. Het slachtoffer moest met de ambulance worden vervoerd naar het ziekenhuis.

Beide zussen kregen ruzie met elkaar. Vernomen wordt dat de verdachte vond dat haar zus ruw tot haar had gesproken. Er ontstond een woordenwisseling die is uitgemond in een vechtpartij.

Het slachtoffer verklaart dat haar zus haar met een kapmes heeft verwond in haar rechteronderbeen. Dat wordt echter ontkend door de militair.

Het kapmes is niet gevonden. De politie heeft de plaats aangedaan voor onderzoek. Ook de militaire politie was ingeschakeld.