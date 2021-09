VIDEO: Surinamers in diaspora mogen visumvrij reizen naar Suriname

Alle Surinamers in diaspora, die in Suriname geboren zijn, mogen binnenkort zonder visum het land binnenkomen. Dat heeft de Surinaamse president Santokhi vandaag laten weten. Dit gaat in oktober 2021 in.

Voor alle andere dan bovengenoemde groepen komt er een versoepeling. Sommige groepen kunnen een toeristenkaart ter plaatse bij aankomst op de luchthaven aanschaffen.

Verder komt er een zakenvisum dat 5 jaar geldig zal zijn, liet de president weten.