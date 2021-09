Suriname houdt in 2022 summit met staatshoofden buurlanden

President Chandrikapersad Santokhi heeft donderdag laten weten dat het in de planning ligt om in januari 2022 een summit te houden met de staatshoofden van de buurlanden. Het gaat in deze om de staatshoofden van Brazilië, Guyana en mogelijk Frankrijk.

Het doel van deze summit is om voor de hele regio een economische zone te maken. De cruciale speerpunten zullen zijn milieu, investeringen en infrastructuur. De regeringsleider noemt concreet de brug over de Corantijnrivier naar Guyana en die over de Marowijnerivier naar Frans-Guyana.

Het Surinaamse staatshoofd deelde deze informatie tijdens zijn toespraak in Nederland, tijdens een Business Forum (foto) in Studio Beeld en Geluid in gemeente Den Haag.