Critici willen demonstreren tegen Surinaamse president bij Anton de Komlezing

De Surinaamse president Santokhi spreekt vandaag in Amsterdam de Anton de Komlezing uit. En daar is niet iedereen het mee eens. Critici, waaronder Khadir Anomoksi (foto) van de ‘Woorden-Intenties-Daden’ (WID) beweging, hebben de afgelopen dagen opgeroepen tot een demonstratie.

Op zijn Facebook pagina zegt Anomoksi in zijn oproep: “De demonstratie wordt gehouden omdat Santhoki niet de aangewezen man is voor de lezing over Anton de Kom. Alles wat hij nu ten toon spreidt in Suriname staat haaks op het gedachtegoed van Anton de Kom. Haat, racisme, nepotisme, patronage, corruptie en armoede vieren onder Santhoki zijn bewind hoogtij in Suriname.“

De WID-beweging van Anomoksi heeft zelfs bussen vanuit Antwerpen en Rotterdam ingezet, om mensen naar Amsterdam te krijgen. Daar moeten ze overigens zelf voor betalen blijkt uit de geplaatst oproep. In dagblad Trouw vertelt hij vandaag meer over deze oproep tot demonstreren tegen de Surinaamse president.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de beveiligingsmaatregelen rondom deze activiteit zijn verscherpt. Dit vanwege het feit dat er ook bedreigingen zijn geuit aan het adres van Santokhi.

Trouw-hoofdredacteur Cees van der Laan benadrukt in de krant dat de Anton de Komlezing de afgelopen jaren door zeer uiteenlopende mensen is uitgesproken, zoals schrijver Abdelkader Benali, oud-minister Hirsch Ballin, schrijver Robert Vuijsje, burgemeester Franc Weerwind, schrijver Marion Bloem, oud-minister Ab Klink en vorig jaar Kathleen Ferrier.

“Op al deze sprekers is kritiek uit te oefenen en dat kan. Santokhi is de wettig gekozen president van Suriname, het land waar Anton de Kom vandaan komt. Met zijn komst wordt na een lange en moeilijke tijd weer een officiële brug geslagen tussen beide landen. Wij zijn zeer benieuwd naar zijn lezing”, aldus Van der Laan.