Bejaarde vrouw (76) aangehouden voor oplichting

Een 76-jarige vrouw in Suriname is woensdagavond gearresteerd voor oplichting. Het vermoeden bestaat dat zij samen met een man een vrouw heeft opgelicht van SRD 10 duizend.

De aangeefster in deze zaak kreeg contact met een man via sociale media. Zij hadden dagelijks contact waarbij hij haar had voorgehouden dat hij in het buitenland woont. Hij stuurde foto’s van spullen voor haar die hij in een pakketje voor haar wilde sturen. Daarbij ging het om sieraden en geld.

De man vroeg de aangeefster echter om geld over te maken zodat zij het pakketje kon ontvangen. Zij maakte SRD 10 duizend via de bank over op het aangegeven bankrekeningnummer door de man. Het bankrekeningnummer bleek achteraf van de 76-jarige vrouw te zijn.

De aangeefster kreeg ondanks de overmaking van het geld geen pakket. Zij heeft daarom aangifte gedaan. De bejaarde werd toen in beeld gebracht en aangehouden. Zij is na afstemming met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.