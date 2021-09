De actiegroep bij de N.V Surinaamsche Waterleiding Maatschappij heeft haar acties verscherpt. De verscherping houdt in dat de dispensatie van medewerkers van de afdeling Productie werkzaam op de diverse productiestations, per woensdag 8 september 2021 is ingetrokken.

De directie verzekert de gemeenschap dat de productie en distributie van water normaal voortgang zullen hebben. De watervoorziening blijft dus gegarandeerd.