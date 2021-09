Santokhi wil modernisering en verbetering Surinaamse landbouw

President Chandrikapersad Santokhi hoopt op modernisering en verbetering van de landbouw in Suriname. “We hebben een gunstig klimaat. We hebben vruchtbare bodems. We moeten nu de moderne technologie inzetten om er maximaal profijt uit te halen. Laten wij ons huiswerk maken en condities scheppen”, aldus het staatshoofd op 8 september, kort nadat hij een bezoek heeft gebracht aan de Wageningen University & Research (WUR), in Nederland.

Tijdens het bezoek is aan het staatshoofd kenbaar gemaakt dat vernieuwing binnen de landbouwsector mogelijk is, maar dat er daarmee een proces gekoppeld gaat dat enkele jaren in beslag kan nemen. Daarom is hij er voorstander van om liever vandaag dan morgen aan de slag te gaan. “Je ziet wat de moderne technologie in staat is”, zegt hij doelend op hetgeen hij heeft bezichtigd bij WUR.

De president noemt als voorbeeld dat gewassen die in feite alleen in de tropen geplant kunnen worden, nu ook in Nederland onder aangepaste omstandigheden worden geteeld. “Er wordt zoveel geëxperimenteerd met producten die alleen in de tropen groeien.”Als wij de agrarische sector naar grotere hoogten willen brengen, dan zullen wij dat moeten doen met de moderne technologie”.

Santokhi vertoeft samen met een regeringsdelegatie in Nederland met het oog op het versterken van de samenwerking tussen beide landen. Het doel hiervan is om steeds meer ontwikkeling teweeg te brengen binnen de verschillende sectoren in Suriname. Ook zegt het staatshoofd dat ondernemers in Suriname volledig zullen moeten overstappen naar natuurlijke projecten. Het gebruik van chemicaliën zorgt voor heel veel schadelijke stoffen in het lichaam van de consument.