Zoon (29) mishandelt vader (63) tot bloedens toe

In Suriname heeft de 29-jarige Wiren B. zijn eigen vader (63) maandag in Paramaribo tot bloedens toe mishandeld. Hij schopte en sloeg zijn vader, omdat de man naar zijn zeggen in het huis plaste en poepte.



Wiren was het smerig gedrag van zijn vader meer dan zat en wilde hem niet meer verzorgen. Hij schopte de man tegen zijn buik en bracht hem met kracht vuistslagen toe.

De vader heeft verschillende verwondingen over zijn gehele lichaam opgelopen. Ook heeft hij een blauw rechteroog, omdat de zoon hem in zijn gezicht heeft geslagen.



De vader heeft aangifte gedaan. De politie heeft de zoon na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie ingesloten voor mishandeling.