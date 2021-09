‘Besluit visumvrij reizen Surinamers bevoegdheid Europese Commissie’

Het afschaffen van visumplicht voor reizigers vanuit Suriname naar Nederland, is een aangelegenheid van de Europese Commissie. Suriname zal daartoe een aantal stappen moeten ondernemen.

“Nederland heeft wel gezegd dat zij voorstander is dat de Europese Commissie echt hiernaar gaat kijken. Ook daar willen we bij helpen, om te kijken wat nodig is om de vervolgstappen te kunnen zetten”, aldus de Nederlandse premier Mark Rutte. Dit naar aanleiding van een vraag die aan hem gesteld werd tijdens een persconferentie in verband met het werkbezoek dat de Surinaamse regering aflegt aan Nederland.

Om aan Surinamers toestemming te verlenen visumvrij te reizen naar Nederland is geen bevoegdheid van Nederland. “Het is niet een besluit dat Nederland kan nemen. Het is echt een bevoegdheid van de Europese Commissie”, aldus premier Rutte.

President Chandrikapersad Santokhi heeft vervolgens aangegeven dat hij aanstaande vrijdag wat aankondigingen zal doen aan de diaspora gemeenschap, die betrekking hebben op minder stress bij het afreizen naar Suriname.