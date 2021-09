RBTP omsingelt woning om roofverdachte aan te houden

Het Regio Bijstandsteam Paramaribo (RBTP) moest dinsdag een woning aan de Tapaistraat omsingelen om Fabian V. (44) aan te houden. Hij wordt verdacht een beroving samen met Randy O. en Furgill B. in een woning aan de Vieruurbloemstraat te hebben gepleegd.

Fabian ontkende bij zijn arrestatie iets af te weten van de beroving. Zijn kompanen waren eerder aangehouden, maar hij was nog voortvluchtig. RBTP bracht hem in beeld en hield hem aan in het pand. Zij droeg de verdachte over aan de Recherche van Paramaribo.

Een ondernemer in Suriname had op 30 maart aangifte van diefstal middels geweld gedaan. Drie mannen zagen kans een kluis inhoudende USD 60 duizend en 20 duizend euro, sieraden van USD 30 duizend en andere goederen weg te nemen uit de woning van de benadeelde.

Op camerabeelden is duidelijk te zien hoe de drie mannen de diefstal hebben gepleegd. De politie wist Randy O. en Furgill B. aan te houden. Op het lichaam van dit duo werd een klein deel van de gouden sieraden gevonden en in beslag genomen.

Meljora S. die als interieurverzorgster werkte bij de aangever zou geld van een van de verdachten hebben ontvangen. Vermoedelijk zou zij informatie hebben verschaft. Zij is ook reeds aangehouden. Het onderzoek duurt voort.