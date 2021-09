Hosselaars dragen Fernandesbroden van Marowijne weg naar Frans-Guyana

In het district Marowijne zijn er wederom nauwelijks Fernandesbroden te vinden op de schappen. De schaarste komt doordat hosselaars dagelijks de broden in het district opkopen en wegdragen naar Frans-Guyana. Burgers hebben over deze situatie weer aan de bel getrokken bij de bestuursdienst van Marowijne-Noordoost.

Tijdens de total lockdown in mei en juni was er al sprake van deze situatie in het oosten van Suriname. Districtscommissaris (dc) Clyde Hunswijk voerde toen de maatregel in dat winkeliers van het gebied slechts twee pakken broden ten verkoop mogen aanbieden aan een persoon. Dit zodat de lokale bevolking verzekerd kan zijn van broodvoorziening. Sindsdien waren de Fernandesbroden weer volop te vinden in de winkels.

Hunswijk zegt dat vanaf dinsdag de bestuursdienst weer erop zal toezien dat winkeliers de broden niet verkopen aan hosselaars. De dc zegt dat de schaarste aan Fernandesbroden in het district ook komt doordat het bedrijf momenteel met een kleine vrachtwagen het gebied aandoet. Hij zegt dat Fernandes hem heeft doorgegeven dat zij het district weer met twee grote vrachtwagens zal aandoen zoals voorheen.

De dc drukt de winkeliers op het hart om de broden die bestemd zijn voor het gebied niet te verkopen aan hosselaars.