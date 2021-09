Bewoners Maikoeproject zijn vele kogels door woningen meer dan zat

Bewoners van het Maikoeproject zijn de vele verdwaalde kogels door hun woningen meer dan zat. Maandagochtend tegen half negen was het weer raak toen een kijkglas van een gasfornuis het moest ontgelden. Het geval deed zich voor aan de Parbhoesingstraat, een zijstraat van de Sardjoestraat.

De bezorgde Danielle S. vertelt aan Waterkant.net dat haar moeder tegen half negen in de keuken voor het gasfornuis bezig was te koken. Op een bepaald moment keerde zij om met haar zus te praten en hoorde een tik geluid met als gevolg dat het kijkglas van het fornuis aan diggelen sloeg.

Volgens de bewoner is het projectiel dwars door de opening van het raam van haar moederskamer naar de keuken geschoten. Het projectiel is waarschijnlijk afkomstig uit de richting van de Kanagalaan waar er dagelijks schietles wordt gegeven in Suriname. De politie van Geyersvlijt werd op de hoogte gesteld waarna de dienstdoende agenten de aangifte ter zake hebben opgenomen. De Forensische Opsporing werd in stelling gebracht die ook een onderzoek in de woning richtte.

Naar zeggen van Danielle klagen de bewoners Maikoeproject al langer dan 15 jaar over de vele kogels die dwars door hun woningen terechtkomen. Op 23 augustus jongsleden kwam een projectiel op de eettafel van een andere buurtbewoner terecht terwijl de vrouw met haar kleinkind aan tafel zat (zie foto onderaan). “De politie was toen ook ter plaatse geweest voor onderzoek, maar ook die zaak is tot op heden niet opgelost”.

“Elke keer wanneer de bewoners de schoten horen vragen zij zich af wie het slachtoffer zal worden. Op de vraag aan de politie wie voor de schade zal opdraaien, gaf zij als antwoord dat zij niets daaraan kunnen doen”, aldus Danielle.