Leden zwembond nemen afstand van berichten en handelingen Clyde Ford

Leden van de Surinaamse Zwembond (SZB) hebben onlangs laten weten dat zij uitdrukkelijk afstand nemen van de berichten en handelingen van dhr Clyde Ford m.b.t de SZB en het Interim Bestuur. In een persbericht gaan ze daar dieper op in en zeggen:

Dhr Clyde Ford is door de meerderheid van de leden op een ALV van 28 januari 2021 afgezet als voorzitter van de SZB en is vanaf die datum niet langer bevoegd te handelen voor en namens de SZB. Een besluit welke vervolgens bekrachtigd is geworden op een op 25 juli 2021 gehouden spoed ALV, conform de statuten en het huishoudelijk reglement (HR) van de SZB.

Op de op 25 juli 2021gehouden ALV is eveneens het besluit genomen dat op kort termijn (medio oktober 2021) bestuursverkiezingen zullen worden gehouden en is er een voorbereidingscommissie daarvoor geïnstalleerd.

De leden van de SZB zijn de afgelopen maanden geduldig en afwachtend geweest om de juiste procedures te volgen conform de Statuten en het HR van de SZB. De oorzaak voor de afzetting van dhr. Ford wensen wij niet in het openbaar bespreekbaar te maken. Wij achten het een interne aangelegenheid en behandelen dat ook als zodanig waarbij, de meerderheid van de leden van de SZB de richting samen bepalen.

De SZB en haar leden zijn vanaf 28 januari 2021 niet aansprakelijk voor handelingen gepleegd door dhr Ford en wensen andermaal kenbaar te maken dat de enige rechtsgeldige vertegenwoordiging van de zwembond thans is het interim bestuur van mevrouw Maureen Benschop.

Wij hopen hiermee de samenleving in het algemeen en de zwemgemeenschap in het bijzonder voorlopig ingelicht te hebben en werken aan het herstellen van het imago van de SZB en haar bestuur door zo snel als mogelijk de toekomstgericht bezig kunnen zijn met de ontwikkeling van de zwemsport in Suriname