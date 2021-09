De Stootgroep van het KPS, bestaande uit de politie bijgestaan door leden van het Nationaal Leger (NL) en Beveiliging en Bijstand dienst Suriname (BBS) heeft in het weekend van vrijdag 3 september tot en met de vroege ochtend van maandag 6 september, in totaal 116 lockdown-overtreders op verschillende locaties in Paramaribo beboet.

Er zijn in totaal 30 snelrecht processen-verbaal uitgeschreven, waaronder voor 15 personen die geen rijbewijs konden overleggen en voertuigen die niet zijn verzekerd en of ter herkeuring zijn aangeboden. Verder zijn er 10 voertuigen weggesleept.

Bij een gebouw op de hoek van de van Idsingastraat en de Sophialaan, alwaar er twee dagen achtereenvolgens een enorme drukte was, zijn muziekboxen in beslag genomen. De eigenaar van het pand kreeg een fixe bestuurlijke boete opgelegd, meldt de Surinaamse politie vandaag.