VIDEO: Ceremonie eerste vlucht American Airlines naar Suriname op Miami Airport

Op de internationale Johan Adolf Pengelluchthaven te Zanderij, vindt dinsdagmiddag 7 september een speciaal event plaats, in verband met de inaugurele vlucht van American Airlines, vanuit Miami naar Suriname. Vanmorgen was er al een speciale bijenkomst op Miami International Airport, waar Jerry Hasselbaink van het Surinaamse consulaat in Miami het woord voerde (filmpje).

Het evenement op Zanderij start om 16.00u. Naar verwachting zal het vliegtuig om 16.40u op de Surinaamse luchthaven landen. Om 17.30u zijn de formele handelingen waarna er een persconferentie wordt gehouden.

De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij wil maar liefst vijf keer per week op Suriname vliegen. American Airlines is hiermee de eerste en enige Amerikaanse luchtvaartmaatschappi, die non-stop vluchten aanbiedt naar Suriname.

De ceremonie op Miami International Airport vanmorgen: