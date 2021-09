VIDEO: Woning met inboedel afgebrand in Paramaribo-Noord

Een woning met inboedel aan de Djamoestraat is zaterdagavond in de as gelegd. De oorzaak van de brand is nog onbekend.

De bewoner van het pand was aan de achterzijde van zijn erf bezig toen hij plotseling een knal hoorde. Er was op dat moment geen stroom. Hij dacht dat het om een aanrijding ging en liep daarom naar de voorzijde van de woning om een kijkje te nemen. Hij kon nog zien dat het plafond van zijn slaapkamer in brand stond en trachtte samen met buren middels emmers water het vuur te blussen, maar het gelukte hen niet want het heel huis vatte vlammen.

De bewoner vertelt dat 4 gascilinders van 28 lbs, een vriezer en een wasmachine uit het brandende pand zijn gehaald. De overige spullen zijn afgebrand. De woning, die geheel is afgebrand, was niet verzekerd, maar wel aangesloten op het elektriciteitsnet van de NV Energie Bedrijven Suriname.

Toen de brandweer op de plaats aankwam, was er reeds sprake van uitslaande brand. De melding van de brand kwam bij de brandweer 20.23 uur. De brandweerlieden rukten binnen drie minuten uit en kwamen ter plekke 20.30 uur. De politie heeft de zaak in onderzoek.