Gorré reageert voor het eerst op Nederlandse TV op ontslag als bondscoach

Voormalig bondscoach van Suriname Dean Gorré heeft vandaag in het voetbalprogramma van ESPN Goedemorgen Oranje voor het eerst na zijn persconferentie in Suriname, op de Nederlandse televisie gereageerd op zijn ontslag als bondscoach.

Voordat hij aan zijn verhaal begon, wilde Gorré nog eerst duidelijk maken dat hij officieel nog in dienst is van de bond. Hij is op non-actief gesteld en vanaf 31 oktober aanstaande officieel bondscoach af. Tot op heden is voor hem nog steeds niet duidelijk wat de reden van zijn ontslag is. “Het waarom is nog onduidelijk. De bond wilt een break nemen voor een jaar. Zo gaat dat in Suriname”, aldus de voormalig speler van onder andere Ajax & Feyenoord.

In juli 2018 startte hij aan zijn missie om van Suriname een voetbalnatie te maken. Hij startte met een snelcursus profvoetbal, waarbij geholpen werd met de invoering van het zogenoemde sportpaspoort. Dit document gaf voetballers uit de diaspora de mogelijkheid om voor ‘Natio’ uit te komen zonder hun eigen identiteit – veel spelers beschikken over de Nederlandse nationaliteit – te verliezen. Dit resulteerde in een team waarmee Suriname voor het eerst in de geschiedenis een eindtoernooi haalde. Een droom die uitkwam!

Het ontslag van de bondscoach lag in de ogen van de SVB aan Dean Gorré zelf. Volgens bestuurslid Samuels wilde de bondscoach boven iedereen staan, terwijl in de ogen van de bond niemand belangrijker is. Er is zelfs bijgehouden hoelang Gorré tijdens zijn bondscoachschap in Suriname zou zijn geweest: 355 dagen geteld vanaf augustus 2020 was hij meer in het buitenland dan in Suriname.

Als reactie countert Gorré dat men bij de bond geen verstand heeft van voetbal. “Zelfs bij de amateurs ga je niet zo met elkaar om”, sneert de bondscoach. Hij gaf aan ten alle tijden in Suriname te zijn geweest, behalve in de Covid-periode.

Dat er voor Gorré voldoende draagvlak is bij de spelers bevestigt voormalig middenvelder van Almere City Ryan Koolwijk: “Het ontslag is teleurstellend voor de gehele groep. De trainer betekent veel voor ons spelers en heeft veel betekend voor het land. Zelf hebben wij nog geen terugkoppeling gehad op ontslag. Het contact tussen de spelersgroep en bond verloopt moeizaam.”

Koolwijk ging ook nog dieper in op een brief van waarin de spelersgroep tal van argumenten aangaf hoe de SVB tekort schoot in de voorbereidingen op wedstrijden. “Voor de wedstrijd tegen Canada was er geen trainingsveld geregeld, toen heeft de trainer snel wat kunnen regelen. En als je tijdens het eindtoernooi op gras speelt, maar je moet voorbereiden op kunstgras werkt dat ook niet mee”, aldus Koolwijk.

Zowel Gorré als Koolwijk bevestigde ook een incident dat voor de wedstrijd tegen Costa Rica tijdens de Gold Cup plaatsvond. Reservekeeper en tevens aanvoerder van Suriname Claidel Kohinor testte in aanloop naar het toernooi positief, maar bleek op tijd hersteld te zijn en zou voldoen aan alle protocollen om te kunnen afreizen. Gorré en de selectie wilde hem erbij hebben, maar de bond zou zonder opgaaf van redenen dit geweigerd hebben. Nadat Gorré voorzitter Krishnadath had laten weten op te stappen en de selectie weigerde te spelen, werd dit besluit teruggedraaid.

Hoe nu verder blijft nog onbekend.

Ravish Sitaldin

