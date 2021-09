President Santokhi vertrokken voor werkbezoek aan Nederland

De Surinaamse president Chandrikapersad Santokhi is zondagmiddag voor zijn eerste werkbezoek als staatshoofd van Suriname vertrokken naar Nederland. De regeringsleider gaat aan het hoofd van een presidentiële regeringsdelegatie met first lady Mellisa Santokhi-Seenacherry en drie ministers naar Amsterdam.

Het betreft geen officieel staatsbezoek, maar een politiek werkbezoek, waarvan minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS),Amar Ramadhin (Volksgezondheid), Kenneth Amoksi (Justitie en Politie) en Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) deel zijn. De LVV-bewindsman bevindt zich reeds in Nederland. De Surinaamse delegatie zal tot en met 12 september in Nederland vertoeven.

Het bezoek staat in het teken van het versterken en verbreden van de bilaterale relatie tussen Nederland en Suriname. Verder bevestigt het de bijzondere historische band tussen beide landen en markeert het het herstel van de goede banden tussen de twee landen. Nederland en Suriname wisselden afgelopen jaar namelijk voor het eerst weer ambassadeurs uit. Gedurende dit bezoek zal president Santokhi ook zijn opwachting maken bij koning Willem-Alexander, terwijl er ook een ontmoeting met demissionair premier Mark Rutte op het programma staat.

Premier Rutte nodigde het Surinaamse staatshoofd al eerder uit voor een bezoek in Nederland. Dat bezoek, dat in februari zou plaatsvinden, kon toen niet doorgaan vanwege de strenge coronamaatregelen die de Nederlandse regering had ingesteld. Het werd uitgesteld tot na de Tweede Kamerverkiezingen. Een belangrijk anker van het werkbezoek zijn nieuwe kansen creëren op economisch gebied, waarbij de focus ligt op een aantal sectoren zoals financiën, veiligheid, infrastructuur, landbouw en gezondheidszorg. De president ontmoet tijdens dit bezoek ook de Surinaamse diaspora in Nederland. In samenspraak met de diaspora worden verschillende initiatieven opgezet waarbij kennisdeling centraal staat.

Minister-president Rutte ontvangt president Santokhi woensdag 8 september op het ministerie van Algemene Zaken. Tijdens een werklunch zal onder meer gesproken worden over samenwerking op het gebied van landbouw, de rechtsstaat, financieel beleid, buitenlandse politiek en de bestrijding van het coronavirus. Van Nederlandse zijde zullen de ministers Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken), minister Wopke Hoekstra (Financiën) en Sander Dekker (Rechtsbescherming) aanzitten.

Op donderdag 9 september is president Santokhi te gast op het Surinaams-Nederlands Business Forum in aanwezigheid van minister De Bruijn (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking). Op dezelfde dag staat er een bezoek aan het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) op schema.

President Santokhi valt de diplomatieke eer te beurt om leden van de Eerste en Tweede Kamer toe te spreken en een ontmoeting te hebben met de voorzitters van deze organen binnen de Nederlandse democratie. Deze diplomatieke eer voor buitenlandse staatshoofden wordt zelden verleend.

Op 10 september geeft president Santokhi de jaarlijkse Anton de Kom-lezing in het Verzetsmuseum in Amsterdam. Verder staat er ook een bezoek met de burgemeester van de provincie Den Haag op de agenda alsook de ondertekening van een document voor de toekomstige samenwerking tussen Suriname en de Gemeente Amsterdam.