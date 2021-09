Jongen (11) die stroomstoten kreeg stabiel en buiten levensgevaar op IC

De 11-jarige jongen die afgelopen dinsdag verwondingen opliep, nadat hij in een weiland te Sunny Point op elektriciteitskabels stapte en stroomstoten door het lichaam kreeg, is stabiel en verkeert buiten levensgevaar. Het slachtoffer is op de kinderafdeling van de Intensive Care Unit (ICU) opgenomen, meldt het Korps Politie Suriname zojuist.

Uit onderzoek van de Surinaamse politie blijkt dat de jongen T.C. met andere jongens waarmee hij eerder had gevoetbald op weg was naar huis. Bij het overspringen van een sloot, waar er diverse elektriciteitskabels lopen, kwam de 11-jarige jongen op enkele kabels terecht.

Vanwege de zware regenval, liepen de kabels in het water, waardoor de jongen stroomstoten door het lichaam kreeg. T.C. verloor het bewustzijn en liep verwondingen op. Volgens de politie is gebleken dat de elektriciteitskabels illegaal zijn getrokken om stroom af te tappen.

Het slachtoffertje werd in bewusteloze toestand per eigen gelegenheid naar de afdeling Spoed Eisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo afgevoerd. Onderweg naar het ziekenhuis werd de familie met het slachtoffer door de politie van Leiding 9a naar de SEH begeleid.