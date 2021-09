VIDEO: Leiding ministerie van Defensie gaat in op wapendiefstal bij Bouterse

Minister Mathoera is donderdag tijdens een persconferentie van d e leiding van het ministerie van Defensie in Suriname ingegaan op de wapendiefstal bij oud-president Bouterse. Mathoera zei dat ze niet wist dat er wapens waren opgeslagen in een speciaal depot thuis bij de ex-president.

De minister heeft geaccentueerd dat behalve het onafhankelijk onderzoek van het Surinaamse Openbaar Ministerie (OM) er intern heel veel werk is verzet. “Wij hadden een werkgroep geïnstalleerd die inmiddels een uitgebreid rapport heeft gepresenteerd met alle wettelijke regels en procedures met betrekking tot legerwapens en attributen,” aldus de bewindsvrouw.

De leiding van het departement is na een veelomvattende discussie tot de conclusie gekomen dat enkele aanpassingen noodzakelijk zijn binnen de huidige wetgeving. Er is een strenge inspectie geweest bij alle diensten en afdelingen waar er wapens zijn.

