322 nieuwe besmettingen en 5 coronadoden op 3 september

Ook donderdag 3 september was er in Suriname weer sprake van honderden nieuwe corona besmettingen. Er werden 322 nieuwe gevallen geregistreerd na 712 keer testen: 45% van de geteste gevallen bleken dus positief.

Dat is donderdagavond naar voren gekomen uit de update van het COVID-19 dashboard van de officiële COVID-19 website van de Surinaamse overheid. Uit de update blijkt verder dat er weer 5 personen zijn overleden aan de gevolgen van besmetting met het coronavirus. het totaal aantal doden is hierdoor gestegen naar 730.

Ook zijn 96 personen in de ziekenhuizen opgenomen. 16 patiënten liggen op de Intensive Care. Met deze dagelijkse besmettingcijfers, die al dagen boven de 300 liggen, is duidelijk geworden dat Suriname zich in een vierde golf bevindt.

Volgens de Surinaamse minister van Volksgezondheid is er continu overleg met het COVID-19 Outbreak Management Team. Mocht de situatie in het land uit de hand lopen, dan zal de regering zeker ingrijpen, aldus minister Ramadhin.

De cijfers van donderdag 2 september: