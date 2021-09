Eigenaren car center krijgen geld van klanten maar leveren geen auto’s

De afdeling Fraude van de Surinaamse politie heeft de 20-jarige verdachte Racho K. alias ‘Shiva’ maandag aangehouden op verdenking van oplichting en verduistering. Racho exploiteerde samen met de voortvluchtige verdachte Soenieldath P. een car center aan de Derde Rijweg, waarbij diverse mensen zijn opgelicht, meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

Het tweetal heeft daarbij geldbedragen van verschillende klanten in ontvangst genomen en tot heden de gekochte auto’s nooit afgestaan aan de kopers. Enkele benadeelden deden toen aangifte bij de politie, waarna dit duo werd opgespoord. Racho is op maandag 30 augustus aangehouden.

Hangende het onderzoek is Racho na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Aan de opsporing van zijn kompaan Soenieldath wordt gewerkt.

Het vermoeden bestaat dat dit tweetal meerdere klanten op deze manier heeft benadeeld. Deze personen worden opgeroepen zich in verbinding te stellen met de afdeling Fraude voor het doen van aangifte. Bedoelde afdeling is gevestigd in het politie bureau Geyersvlijt en is te bereiken op de telefoonnummers 455830 en 451313.