Een groep rijstboeren onderleiding van de heer Dwarka heeft vanmorgen een petitie aangeboden aan districtscommissaris Senrita Gobardhan van Nickerie.

In hun schrijven dat bestemd is voor de regering vragen zij aandacht voor een zestal punten. De naar hun zeggen te lage opkoopprijs voor een baal natte padie is één van de belangrijkste aandachtspunten.

Gobardhan heeft beloofd de petitie zo spoedig mogelijk te zullen doorgeleiden.