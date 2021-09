Ronnie Flex wilde iets met Surinaamse roots doen: nummer met Passion UrbanKawina

De bekende Surinaams-Nederlandse zanger Ronnie Flex heeft afgelopen maand een nieuw album uitgebracht getiteld ‘Altijd Samen’. Vandaag heeft hij enkele nieuwe nummers aan volume 2 van het album toegevoegd, waaronder eentje met zangeres Bente en de Haagse UrbanKawina band Passion getiteld ‘Doorgaan’.

De samenwerking met Passion UrbanKawina is begin dit jaar tot stand gekomen, nadat Ronnie zelf contact met de band opnam.

“Hij gaf aan dat hij graag iets met zijn Surinaamse roots en voor Suriname wilde doen. Zodoende is het nummer gemaakt. We zijn trots dat we dit hebben kunnen doen, want dit is waar we voor staan: Kawina geluid commerciëler maken voor een bredere groep”, aldus voorzanger Alvin vanmorgen tegen Waterkant.Net.

“Het is voor ons een eerste en belangrijke stap. We begonnen met covers van Ronnie Flex te zingen en nu staan we samen met hem op een plaat. We zijn nu ook bezig met de eerste single van ons nieuw album. Dit in samenwerking met een hele bekende artiest, wiens naam ik nog niet kan noemen”, zegt de zanger.

Het nummer is hier te horen via Spotify.

Ronnie krijgt deze maand ook een eigen realityserie op Videoland. In een achtdelige reeks, die vanaf 30 september te zien is, geeft de rapper een kijkje in zijn privéleven en is de aanloop naar zijn vorige maand uitgebrachte nieuwe plaat te zien.