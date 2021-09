Vriendengroep Himmat/OHM doneert ziekenhuisbedden aan Volksgezondheid

Op donderdag 2 september heeft de vriendengroep Himmat/OHM ten behoeve van de gezondheidszorg in Suriname een aantal ziekenhuisbedden en matrassen gedoneerd aan minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid. Tijdens de overhandiging zijn er toespraken geweest van de bewindsman, de directeur Volksgezondheid, Rakesh Gajadhar Sukul, districtscommissaris Paramaribo Noord-Oost, Ricardo Bhola, en de hoofdcoördinator van de vriendengroep Himmat, Santi Perkash Gobinda.

Minister Ramadhin toonde zich ingenomen met de donatie en was vol lof over het voortreffelijke werk dat de vriendengroep al jaren doet voor Suriname. Verder gaf de bewindsman aan dat, gelet op de ontwikkelingen van het Covid-19-virus, de donatie op het juiste moment is gekomen. Uiteraard wil het ministerie de spullen niet alleen voor Covid-19-patiënten gebruiken. Echter kan hij niet ontkennen dat de situatie erger aan het worden is.

De bewindsman wil ook een regeling treffen om de organisaties die vanuit een sociaal oogpunt materiaal sturen naar Suriname, tegemoet te komen door de invoerrechten in te trekken. ”Als het gaat om nobele daden, ga je de minister daar zeker voor vinden, om donaties ten behoeve van onze gezondheidszorg en de zieke mens ook te ondersteunen”, aldus minister Ramadhin.

Hoofdcoördinator Gobinda zegt dat het gevoel van voldoening dat hij krijgt wanneer hij een bijdrage kan leveren om de noden van mensen te lenigen, hem en de vriendengroep inspireert om dit werk te blijven doen. Hij gaf aan dat de bereidwilligheid van de vriendengroep in Nederland en ook de stichting OHM die hun krachten hebben ingezet om dit project te bewerkstelligen, zeer te bewonderen was. De coördinator liet ook weten dat er dit jaar nog meer bedden en matrassen naar Suriname verscheept moeten worden.

Himmat bestaat al 36 jaar als een groep vrienden in Nederland die samen genoten van voetbal. Van daaruit kwamen er ideeën om meer te gaan betekenen voor de samenleving in Suriname. De bedden en matrassen zijn in de 22ste container aangekomen. De afgelopen jaren heeft Himmat vaker een bijdrage geleverd als het gaat om sociale hulp en steun in Suriname.

De ceremonie eindigde met een bezichtiging van de bedden en het overdragen van de bedden door de bewindsman aan de leiding van de verschillende ziekenhuizen die daar vertegenwoordigd waren waaronder het ‘s Lands Hospitaal, het Diakonessenhuis, het Streekziekenhuis Atjoni en het St. Vincentius Ziekenhuis.