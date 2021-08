Overeenstemming OW met aannemers over grote infrastructurele projecten

Het Surinaamse ministerie van Openbare Werken heeft met vier aannemingsbedrijven die bezig zijn met de uitvoering van grote infrastructurele projecten overeenstemming bereikt om de werkzaamheden weer te starten. In de conferentiezaal van het ministerie vond er op vrijdag 27 augustus 2021 een nieuwe contractondertekening plaats.

Het gaat om Baitali N.V, Kuldipsing N.V, Tjongalanga N.V en APS NV. Directeur Civiel Technische Werken (CTW) van het ministerie van Openbare Werken in Suriname, Santosh Soman, spreekt van een nieuw begin om projecten weer op te pakken.

Tijdens de persconferentie zei hij dat het eindelijk zover is dat er na een poos van onderhandelingen met het ministerie van Financiën en Planning partijen zijn gekomen tot een schuldherschikking. “We hebben overeenstemming bereikt met de aannemers en dit wordt geformaliseerd middels het contracteren van de aangepaste scope van de werken. Het is een moment waarbij wij naar uit hebben gekeken om de werkzaamheden verder op te pakken”, zei Soman.

Volgens de directeur gaat het om een landelijke en structurele aanpak met gezamenlijk een spoedherstelprogramma zodat de wegen, opgenomen in de aangepaste scope, in goed begaanbare condities komen.

In een presentatie gedaan door het Hoofd van de afdeling Wegen van OW is er aangegeven welke asfalteringsprojecten en waterwerken in deze aangepaste fase dringend aangepakt zullen worden. Directeur Soman ging ook kort in op de projecten. Hij sprak onder andere over het weggedeelte op de Oost-west Verbinding tussen Jenny en Henar (weg naar Nickerie), die jaren in een slechte staat verkeert en waarover bedrijven en de burgerij veel klachten hebben gedeponeerd, wordt hersteld.

Maar niet alleen die weg wordt opgepakt, ook in Commewijne zal de Pandit Tilakdharieweg aangepakt worden. Verder zal de asfalteringswerkzaamheden op de weg naar Ricanaumofo in het district Marowijne weer de nodige aandacht krijgen en de ontwateringsprojecten rond het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Minister Riad Nurmohamed van OW, gaf aan dat hij opgelucht is dat de werkzaamheden weer worden opgepakt door de aannemers. “De meeste van hen konden niet verder gaan omdat ze geen betaling meer kregen. Het is een kunst geweest om dit opgelost te krijgen, maar vandaag is het met medewerking van het ministerie van Financiën en Planning en BIBIS opgelost. We moesten de schulden herschikken en als gevolg daarvan de projecten verminderen. De aannemers hebben met deze nieuwe regeling voor de komende twee jaar 100 % werk”, zei de bewindsman.

De oude contracten van 2019 liepen in honderden miljoenen. Hierdoor moesten er nieuwe financieringsovereenkomsten bepaald worden onder nieuwe voorwaarden en omstandigheden. De bedragen zijn binnen de nieuwe regeling tot 50% gereduceerd. Met deze nieuwe contractondertekening wil de regering garanderen dat projecten continu doorgaan.

Er wordt verder nagedacht over andere financieringsmodellen om ook andere cruciale infrastructurele werken weer op te starten.