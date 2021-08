VIDEO: DNA-lid Renet Wahki eerste Trio-inheemse in parlement Suriname

Vrijdag 27 augustus was er sprake van een unicum in het Surinaamse parlement. ABOP-parlementariër Renet Wahki uit Kwamelasemutu, werd die dag beëdigd tot lid van de Nationale Assemblée.

Hij is de eerste Trio-inheemse die vanuit het verre zuiden van het land een plek in het parlement zal innemen

Wahki die in traditionele kleding aanwezig was, komt in de plaats van Dinotha Vorswijk, die thans minister van Grondbeleid en Bosbeheer is. Voorzitter Marinus Bee noemde zijn komst naar DNA een perfecte weerspiegeling van de diversiteit van het land in het parlement.

ABOP voorzitter Ronnie Brunswijk zei hierover: “Gefeliciteerd Lid Wakhi. Renet Wahki is de eerste uit de inheemse Trio-stam die tot DNA is toegetreden. Heel veel succes.“

Bekijk hier een filmpje van zijn beëdiging: