In Suriname is een vrouw vanmorgen vanaf de brug bij de Saramacca Doorsteek gesprongen. De vrouw is daarbij verdronken. Haar ontzielde lichaam is kort daarna geborgen.

De Surinaamse brandweer was ingeschakeld om assistentie te verlenen. Ook de politie was ter plaatse voor onderzoek. Het motief is nog onbekend.

Vernomen wordt dat het gaat om een vrouw op leeftijd.