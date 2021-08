Taxichauffeur berooft Dominicaanse vrouw tijdens rit

Een Dominicaanse vrouw (21) is deze week beroofd door een taxichauffeur aan de Verlengde Keizerstraat. Haar tas met twee mobiele telefoons, USD 60, SRD 3000 en een paspoort is gestolen.



De vreemdeling verklaarde dat zij dinsdag in Suriname is aangekomen. Woensdag had zij omstreeks 12.30 uur een afspraak bij een nagelstyliste aan de Verlengde Keizerstraat. Zij nam een taxi om daarnaartoe te gaan, maar had al gauw door dat de chauffeur door verschillende wegen heen reed.

De man reed de Dominicaanse uiteindelijk naar de Verlengde Keizerstraat en greep met kracht haar tas weg. Hij droeg haar op uit te stappen om daarna weg te rijden.

Volgens de vrouw zat zij in een witte taxi en zij schat de chauffeur ongeveer 60 jaar. Zij heeft het volgnummer van het voertuig niet kunnen noteren. De politie heeft de zaak in onderzoek.