Ondanks beperkte financiën probeert ministerie te investeren in Jaïr Tjon En Fa

Ondanks de weinige financiële middelen die het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) tot haar beschikking heeft, tracht zij te investeren in Jaïr Tjon En Fa. Dat zei sportminister Gracia Emanuël gisteren tijdens een bezoek van de baanwielrenner aan het ministerie.

“Met alle actoren zoals het Surinaams Olympisch Comité, bonden, atleten en de ouders zal het ministerie werken aan een plan om ondersteuning te bieden aan alle atleten die Suriname vertegenwoordigen tijdens Internationale meet momenten. Het ministerie streeft ernaar om de komende periode extra aandacht te besteden aan de topsporters. Met de weinige middelen die wij hebben als ministerie streven wij ernaar om samen te werken om doormiddel van topsport ons land hoog op de wereldkaart te plaatsen”, aldus Emanuël.

De minister is super tevreden met de prestatie van de meest belovende topsporter. De bewindsvrouw heeft hem bemoedigd om zich te blijven inzetten om uit te komen voor ons geliefd land. “Dankzij jouw prestatie was Suriname weer in de spotlight bij de 2020 Olympische Spelen met als onderdeel baanwielrennen”, gaf zij aan.

Ze is in gesprek met de regering om de nodige ondersteuning te bieden aan de baanwielrenner zodat hij een onvergetelijke wedstrijd kan voeren tijdens de Olympische Spelen 2024 in Parijs. Verder geeft de minister dat ze er is voor alle sporters. De deur van mijn werkkamer staat altijd open.

Baanwielrenner Tjon En Fa is het ministerie zeer erkentelijk voor hun bijdrage die ze willen leveren. Ik woon, train en studeer in het buitenland. Jammer genoeg kan ik niet in mijn eigen land wonen omdat de faciliteiten niet aanwezig zijn om me goed voor te bereiden. Tijdens het gesprek liet hij ook een dubbeltje vallen dat zijn volgende wedstrijd de ‘Wereld Kampioenschappen” zijn in Frankrijk welke oktober dit jaar zullen plaatsvinden.

Tjon En Fa vertrekt zondag a.s. weer naar het buitenland om zich voor te bereiden op de Wereldkampioenschappen. Na afloop kreeg de sporter een extra big up in de vorm van een award en een bloemstuk van de minister. Het ministerie zal in contact blijven met de ouders in de prestaties van de baanwielrenner.