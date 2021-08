Politie voorkomt dat 17-jarige jongen van Bosjebrug springt

Een 17-jarige verkeersovertreder heeft donderdag geprobeerd van de Wijdenboschbrug in Suriname te springen. De politie wist door kordaat optreden erger te voorkomen.



De sterke arm was bezig met een roadblock bij de voet van de Bosjebrug in het district Commewijne. Zij stopte de bromfietser, die geen bescheiden kon overleggen. De politie nam daarom zijn bromfiets in beslag, waarna de jongeman te voet wegging.

De tiener was op den duur op de top van de brug en probeerde daar naar beneden te springen in de Surinamerivier. De politie reageerde snel en wist te voorkomen dat hij is gesprongen.

Nagegaan wordt waarom de jongeman van de brug wilde springen.