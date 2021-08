Dronken penitentiaire ambtenaar slaat zwager met houwer na ruzie

Een dronken penitentiaire ambtenaar in Suriname, heeft woensdagavond zijn zwager in het district Wanica geslagen met de platte kant van een houwer. De zwager hield striemen aan zijn linker onderarm eraan over. De aanleiding van de ruzie is onbekend.

 

De penitentiaire ambtenaar, zijn vrouw en haar broer waren woensdagavond aan het borrelen. De ambtenaar en zijn zwager kregen op een bepaald moment een woordenwisseling. De ambtenaar pakte een houwer en bracht zijn zwager hiermee slagen toe.

Na het voorval heeft de zwager, om erger te voorkomen, de plaats verlaten op de bromfiets van zijn zus. De politie werd ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek.

De cipier verklaarde dat zijn zwager patronen van zijn dienstwapen en de mobiele telefoon van zijn zoon heeft gestolen. De zwager ontkent dit.

De penitentiaire ambtenaar en zijn zwager waren aangehouden en ontnuchterd. Ze zijn donderdag heengezonden. Het dienstwapen van de cipier is in beslag genomen.