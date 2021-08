Kabinet vp biedt verontschuldigingen aan bewoners Bernharddorp

Het kabinet van de vicepresident (vp) van Suriname heeft haar verontschuldigingen aangeboden aan de bewoners van Bernharddorp. Dit naar aanleiding van een incident dat zich vorige week vrijdag heeft voorgedaan op de weg, met een colonne bestaande uit politie, veiligheidsmannen en hoogwaardigheidsbekleders waaronder vp Ronnie Brunswijk en een rouwstoet.

De colonne kwam vanuit Zanderij en ging richting Paramaribo. Ter hoogte van Bernharddorp vond er een uitvaart plaats, waarbij de colonne niet zou zijn gestopt voor een rouwstoet. Dorpsbewoners en familie van de overledene waren woest. Ze vonden het niet beleefd en vonden dat er geen respect werd getoond door de colonne.

Er ontstond een behoorlijke commotie waarbij flink gescholden werd op de vp en zijn auto werd bekogeld. Een filmpje hiervan ging al snel rond via social media, waarin ten onrechte werd gesteld dat de Surinaamse president ook in een van de auto’s zat.

Een woordvoerder van het kabinet van de vp heeft namens de regering de verontschuldigingen aangeboden aan de betrokkenen. Hij geeft met klem aan dat het geen bewuste actie is geweest om dwars door alles en iedereen heen te rijden. De vp zelf heeft nooit aangegeven dat hij perse dwars door alles heen moest rijden.

De colonne bestaat uit politie en veiligheidsmensen die de vp en zijn gevolg begeleiden en derhalve de route bepalen, waarbij er gewerkt wordt met protocollen. “Het is niet de stijl van de vp, die zelf cultuur respecteert en doden met respect behandeld”, aldus de woordvoerder.

Het kabinet van de vp is bezig in contact te komen met de familie, om zaken recht te trekken. Daarbij is een bezoek aan de familie en het dorp niet uitgesloten.